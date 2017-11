Derde divisie: Westlandia weet eindelijk weer wat winnen is

NAALDWIJK - Na negen duels op rij zonder zege heeft Westlandia zondag weer eens winst geboekt. In eigen huis werd Jong De Graafschap met 1-0 verslagen. Jeroen Spruijt tekende halverwege de tweede helft voor het winnende doelpunt namens de Naaldwijkers.

De thuisploeg mocht doelman Edgar Leerdam dankbaar zijn, want hij voorkwam in blessuretijd nog de gelijkmaker van Jong De Graafschap. Mede daardoor was het intikkertje van Spruijt, op aangeven van Salah el Mhamdi, drie punten waard.Westlandia neemt na elf speelronden een promotie-/degradatieplaats in. De brigade van Edwin Grünholz is over Jong De Graafschap heen gesprongen en heeft één punt meer dan de beloften uit Doetinchem en drie punten minder dan het als vijftiende geklasseerde Be Quick 1887.1-0 Jeroen Spruijt (67')