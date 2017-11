Familie van vermiste Peter Geurts uit Gouda is radeloos

Betere foto's van de vermiste Peter Geurts | Bron: Facebook Politie Gouda

GOUDA - De familie van de vermiste Peter Geurts tast nog steeds in het duister. Na bijna twee weken is er nog niets vernomen van de 54-jarige Gouwenaar. Geurts is voor het laatst gezien op maandagmiddag 23 oktober in buurthuis Achterwillens in Gouda. Sindsdien is hij spoorloos.





De ex-vrouw van Geurts, Annita van der Ree, maakt zich ook grote zorgen. 'Er kan van alles gebeurd zijn. Hij kan niet goed geworden zijn, hij kan verward buiten Gouda lopen. Deze onzekerheid maakt het heel moeilijk en zwaar.' Annita wist al vrij snel dat het foute boel was. 'Toen hij dinsdagavond niet kwam opdagen bij de kaartvereniging, heb ik meteen de politie gebeld. Hij gaat hier namelijk altijd naartoe.'



Laatste getuigen



Peter is werkzaam als secretaris bij wijkvereniging Achterwillens. Zijn collega’s Yvonne Hoogendijk en Peter Verboom hebben hem vlak voor zijn verdwijning nog gezien. 'Zondag heb ik nog samen met hem schoongemaakt en daarna zijn we allebei naar huis gegaan', vertelt Yvonne. Daarna heeft ze hem niet meer gezien. Ook Peter Verboom snapt niet waarom Peter weg is. 'Ik heb die zondag helemaal niets aan hem gemerkt. Hij reageerde overal normaal op. Heel rustig en kalm. Eigenlijk was het gewoon de Peter die wij kennen.'



De familie en vrienden van Peter roepen iedereen, die Peter na 23 oktober nog heeft gezien, op om de politie te waarschuwen.



