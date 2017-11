ADO-icoon Lex Schoenmaker krijgt Haagse Sportpenning

DEN HAAG - Lex Schoenmaker heeft zondag de Haage Sportpenning ontvangen. Het clubicoon van ADO Den Haag ontving zijn onderscheiding uit handen van de Haagse wethouder Baldewsingh en oud-speler Rinus Israël. Dat gebeurde voorafgaand aan de thuiswedstrijd van ADO tegen Feyenoord (2-2).

Schoenmaker (70) ontving de prijs uit respect en waardering voor meer dan vijftig jaar inzet voor de club en de ambassadeursrol die hij daarbij vervult. Zijn debuut voor ADO maakte hij in 1965 op 18-jarige leeftijd. Hij zou er tot 1970 blijven. In die periode won Schoenmaker in 1968 de KNVB Beker met de club. Na vijf seizoenen Feyenoord kwam de voormalig aanvaller in 1975 terug bij FC Den Haag. Hij zou daar tot 1982 blijven, waarna hij zijn actieve loopbaan beëindigde.Na zijn carrière was Schoenmaker in verschillende periodes (assistent-)trainer van ADO Den Haag . Tot 1987 was hij assistent van Rob Baan. Na wat omzwervingen via onder meer Feyenoord en AZ werd hij in 1994 voor één seizoen hoofdtrainer van FC Den Haag. In 2001 keerde Schoenmaker terug om samen met Rinus Israël een trainersduo te vormen. Tijdens hun samenwerking pakte ADO Den Haag in 2003 de titel in de Eerste Divisie. Schoenmaker is nu adviseur en clubambassadeur bij ADO Den Haag.