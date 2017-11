West Wekker: Nationaal Schoolontbijt van start en bikkels gezocht voor avondduik in zee

REGIO - Goedemorgen! Het is maandag en dat betekent dat er een nieuwe werkweek van start gaat. Met de West Wekker ben je weer helemaal op de hoogte.

Het Nationaal Schoolontbijt gaat vandaag van start. Deze hele week ontbijten ruim 550.000 kinderen op zo’n 3.000 basisscholen in heel Nederland, ook in onze regio. Bakkers en supermarkten uit de buurt zorgen ervoor dat alle scholen hun ontbijtjes krijgen.De overleden persoon die zondagmiddag werd gevonden in de bosjes op de Monsterseweg in Den Haag is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat heeft de politie laten weten.SuperDebby gaat vanmiddag op zoek naar mensen die op 8 november een duik in zee willen nemen. De avondduik is het startschot van een internationale campagne waarmee Den Haag zich nog duidelijker op de kaart wil zetten als stad aan zee. Straks op Radio West tussen 12.00 en 14.00 uur.De familie van de vermiste Peter Geurts tast nog steeds in het duister. Na bijna twee weken is er nog niets vernomen van de 54-jarige Gouwenaar. Geurts is voor het laatst gezien op maandagmiddag 23 oktober in buurthuis Achterwillens in Gouda. Sindsdien is hij spoorloos.Op zeer karaktervolle wijze heeft ADO Den Haag zondag landskampioen Feyenoord op een gelijkspel gehouden. Net voor de rust haalde ADO inspiratie uit de weergaloze gelijkmaker van aanvoerder Aaron Meijers, die een aanval à la FC Barcelona heel fraai afrondde.Het blijft overwegend droog vandaag en af en toe kan de zon tevoorschijn komen. Het wordt maxmaal 12 graden. Vanavond is het vrij helder en koelt het snel af. Er volgt een koude nacht met lokaal vorst.