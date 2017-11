Na tien jaar afwezigheid keert het Leids Festival van het Levenslied terug

DEN HAAG - Wie kent ze niet? Robert van Hemert, Wendy Woop en Tante Annie. Mocht u ze nog niet kennen, daar komt binnenkort mogelijk verandering in.

Het Leids Festival van het Levenslied keert na negen jaar afwezigheid weer terug. Op donderdag 9 november worden in verschllende Leidse cafés weer levensliederen en smartlappen gezongen. Dan zijn de voorrondes.De laatste keer dat het festival gehouden werd was in 2008 . Nu wordt er dus weer gezongen. Een van de bekendste winnaars is Wesley Klein uit Leiderdorp. Hij won in 2007.In totaal zingen zestien artiesten in de voorronde in vier cafés. Alle artiesten mogen in twee cafés een optreden van vijfiten minuten verzorgen. De finale is 9 december in de Leidse Schouwburg.