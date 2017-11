Dode Monsterseweg niet door misdrijf om het leven gekomen

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - De overleden persoon die zondagmiddag werd gevonden in de bosjes op de Monsterseweg in Den Haag is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat heeft de politie laten weten.





Nadat het lichaam was aangetroffen zocht de politie enige tijd met een speurhond in de buurt.

De politie doet verder geen mededingen over de identiteit van de overledene . Ook wil de politie niet zeggen hoe de persoon precies om het leven is gekomen.