Kippen losgelaten in Haagse stadions, dierenambulance is boos

DEN HAAG - Met een snoekduik probeert iemand 'm nog te vangen, maar tevergeefs. Ook de tweede keer lukt het niet. Voorafgaand aan de voetbalwedstrijd HBS tegen Quick Boys in Den Haag hebben supporters een aantal kippen in het stadion losgelaten. En dan blijkt het nog best lastig om ze weer te pakken te krijgen.

De Dierenambulance Den Haag is niet blij met de 'ludieke' actie'. 'De voetballers van Quick Boys worden ook wel 'de haantjes' genoemd. De dieren werden blijkbaar gebruikt om een statement te maken en zijn de dupe van deze ongein', staat op hun Facebook-pagina. 'We zijn enorm ontstemd.'De actie leidde tot hilariteit in het stadion van HBS . Meerdere mensen langs de kant lopen het veld op om de beestjes te vangen. Een aantal spelers proberen ze nog bij elkaar te drijven als iemand een snoekduik in de richting van een kip maakt. Uiteindelijk weet iemand de kippen in veiligheid te brengen.Op de Facebook-pagina van de Haagse dierenambulance staat dat zondag ook in het stadion van ADO Den Haag kippen zijn gevonden, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Feyenoord.'Een steward had opgevangen dat er plannen waren om kippen op het veld te gooien. Hij heeft het hele stadion doorzocht en twee dozen met daarin vier kippen gevonden. Wij hebben de dieren opgehaald.'