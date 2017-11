Lekker wakker worden met Bas Muijs met Muijs in de Morgen

REGIO - Een nieuw geluid maandagochtend op Radio West. Vanaf 7.00 uur presenteert Bas Muijs het nieuws, het weer en de actuele verkeerssituatie in het radioprogramma Muijs in de Morgen. De Haagse acteur houdt je tot 9.00 uur van alle actualiteiten op de hoogte.

Bas Muijs, geboren en getogen in Den Haag, werd als acteur bij het grote publiek bekend door zijn rollen in GTST, Costa en Voetbalvrouwen. Daarnaast speelde hij in tal van andere series en films. Voor TV West speelde hij een dubbelrol in de populaire regioserie Pauwen en Reigers' en hij presenteerde het programma Wat Nou Zuid-Holland. De laatste jaren is Bas met name in het theater te zien.Het presenteren van televisieprogramma's is voor Bas niet nieuw, de presentatie van een radioshow wél. 'Een hele leuke uitdaging. Iedere ochtend bezig zijn met het nieuws en verhalen uit mijn eigen regio, dat is voor een nieuwsfreak als ik een heel fijn begin van de dag', aldus Bas.Michiel Steenwinkel heeft ruim vijf jaar het ochtendprogramma Mogge Michiel gepresenteerd. Na vijf jaar vroeg naar bed te zijn gegaan -hij moet er immers elke morgen weer heel vroeg uit- vond Michiel het tijd worden voor nieuwe uitdagingen. Bij Omroep West zul je hem nog regelmatig zien en horen als verslaggever.