Stroomstoring tram 3 en 4, houd rekening met vertraging

Foto: ANP

REGIO - Door een stroomstoring rijden tram 3 en 4 maandag met vertraging laat de HTM weten. De storing is in Zoetermeer. De HTM heeft bussen ingezet voor de Krakeling in Zoetermeer.



Reizigers wordt ook geadviseerd met de trein te gaan.



