UPDATE: Stroomstoring tram 3 en 4, houd rekening met vertraging

Foto: ANP

REGIO - Door een stroomstoring rijden tram 3 en 4 maandag met vertraging, laat de HTM weten. De storing was in Zoetermeer en werd 7.00 uur ontdekt. De HTM heeft tijdelijk bussen ingezet voor de Krakeling in Zoetermeer. Rond 9.45 uur was de stroomstoring verholpen. Het tramverkeer komt weer langzaam op gang.



Tram 3 en 4 rijden nog met vertragingen. De HTM verwacht dat de trams nog één á twee uur met vertraging rijden.





