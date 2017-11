Maandagmorgen fileleed: ellende op A4, A12 en A44

REGIO - De snelwegen stromen vol maandagochtend. Op de A4, A12 en A44 staan lange files door meerdere ongelukken.

rijden automobilisten langzaam tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude-Dorp in de richting van Den Haag. De linkerrijstrook was afgesloten na een ongeluk. Om 8.00 uur leverde de file een vertraging op van 75 minuten. Ook de andere kant op tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Rijndijk stond een file van 23 kilometer met een vertraging van een half uur.deden automobilisten er rond 8.30 uur ruim 45 minuten langer over tussen knooppunt Burgerveen en Noordwijkerhout in de richting van Den Haag. De andere kant op strond het stil tussen Oegstgeest en Kaag-Dorp door een kapotte auto. De vertraging liep op tot 30 minuten. Rond 8.40 uur waren deze files afgenomen tot een lengte van ongeveer 7 kilometer.in de richting van Utrecht stond een file van 12 kilometer ter hoogte van Reeuwijk. Daar gebeurde om 7.00 uur een ongeluk. Twee rijstroken waren hierdoor afgesloten. De vertraging liep op tot meer dan een uur. Rond 8.00 uur was de weg filevrij. Ook op de A20 liep het vol door het ongeluk op de A12.