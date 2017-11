Verrassingstaart voor Marian

Foto van: Arjan Roodenrijs

MONSTER - UPDATE: Missie geslaagd! Je zus verrassen met een taart, wie wil dit nou niet? En hoe zit het nou eigenlijk met een Omroep West taart? John de Boer dacht dit ook en schakelde de hulp van SuperDebby in.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Marian uit Monster zet zich al jaren in voor de bewoners van de aanleuningwoning waar zij zelf ook woont met haar man Sjors.

Via de woningbouw heeft Marian een zaaltje toegewezen gekregen waarin ze regelmatig borrelmiddagen en koffieochtendjes organiseren waardoor de mensen weer uit hun kamer komen en even gezellig kunnen genieten. Dit doet ze allemaal vrijwillig zonder hulp, het is namelijk geen complex of zorgcentrum.



John, de broer van Marian is hier zo ontzettend trots op en wou zus Marian daarom graag verrassen met een echte Omroep West taart! Helaas is het al een hele tijd geleden dat deze taarten weggegeven werden en deze is dan ook niet meer te maken. Maar SuperDebby liet het hier natuurlijk niet bij zitten! Zo kwam ze bij Arjan van Roodenrijs meesterbakker terecht en die omarmden dit idee meteen. 'Wij bakken met liefde een taart voor mensen die zich zo inzetten voor anderen', aldus Arjan. En zo werd Marian liefdevol in het zonnetje gezet.