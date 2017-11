'Pak fietsenchaos aan in oude centrum Den Haag, haal weesfietsen weg'

DEN HAAG - De lokale fractie van D66 wil dat er een einde komt aan de fietsenchaos in het oude centrum van Den Haag. Er moet volgens de partij een zogeheten weesfietsenaanpak komen. Hierbij worden fietsen weggeknipt als ze vier weken ongebruikt op straat staan.

'In het oude centrum staan rijen fietsen langdurig geparkeerd. Al die langparkeerders houden onnodig de plekken bezet voor bezoekers', vindt fractievoorzitter Robert van Asten. Het weesfietsenbeleid wordt ingevoerd in een deel van de stad , maar niet in het gebied tussen de Gedempte Gracht en de Bierkade. Daar moet verandering in komen, vindt de partij. 'Wat ons betreft neemt de gemeente ook het gedeelte oude centrum op in het weesfietsenbeleid. Het kan de overlast die omwonenden en bezoekers daar nu ervaren in de toekomst voorkomen.' Volgens de partij leidt de regeling tot meer ruimte in de rekken en een netter straatbeeld.