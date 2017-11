'Borstendokter' Rock G. opnieuw voor de rechter om mislukte borstoperaties

Rechtbanktekening. (Archief) De 'veredelde kitspuit' die G. gebruikte bij zijn ingrepen (foto: Openbaar Ministerie)

DEN HAAG - Rock G., beter bekend als de Haagse 'borstendokter', staat komende dagen opnieuw voor de rechter. G. werd in 2014 vrijgesproken, nadat het Openbaar Ministerie (OM) drie jaar cel tegen hem had geëist voor het verminken van patiënten met mislukte cosmetische ingrepen, voornamelijk borstoperaties. De rechter kon niet vaststellen of de infecties, die na de operatie ontstonden, te wijten waren aan het handelen van G.

