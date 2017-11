LTO Westland: 'Geen mening' over 'kwestie Van der Tak'

WESTLAND - Bij LTO Glaskracht Westland hebben ze ervan gehoord, maar voorzitter Jacco Vooijs zegt te weinig van de 'kwestie Sjaak van der Tak' af te weten. 'Ik houd mij bezig met ruimtelijke ordening en heb er geen mening over', zegt hij. Dinsdag wordt de zaak van de oud-burgemeester besproken in de Westlandse gemeenteraad tijdens een extra vergadering.

Van der Tak is nu voorzitter van LTO Glaskracht Nederland. Hij raakte vorige week in opspraak omdat hij als burgemeester op eigen houtje 100.000 euro zou hebben toegezegd aan cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst. Van die 100.000 euro is een dag voor zijn afscheid 40 mille overgemaakt. Volgens waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne wist het huidige college van burgemeester en wethouders hier niets vanaf Sjaak van der Tak weerspreekt de verklaring van het college . Hij zegt dat de zaak is besproken tijdens twee vergaderingen van het college in september. De vergadering begint dinsdag om 12.00 uur.