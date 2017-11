Nederland verzakt: 'Bodemdaling is een groot probleem'

REGIO - Bodemdaling is een groot en vooral verborgen probleem. De veenbodem klinkt in, waardoor grote delen van Nederland zakken. Er moeten de komende decennia miljarden worden geïnvesteerd om de boel te redden. Dat blijkt uit de documentaire 'Het zinkende land' die binnenkort op TV West te zien is.

Manfred van Eijk maakte de documentaire over de bodemdaling. 'Het watergevaar in Nederland zit niet alleen in de stijging van de zeespiegel, het probleem ligt binnen de dijken, waar sommige gebieden met centimeters per jaar dieper komen te liggen', zegt hij.Dat de veenbodem inklinkt is niet nieuw, maar toch komt het probleem nu pas echt onder de aandacht. Dit heeft te maken met het klimaatverdrag van Parijs. Hierin is afgesproken om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Uit de inklinkende veenweide komt veel CO2 vrij.Op nat veen kan een koe niet grazen en een tractor niet rijden. Daarom wordt het grondwater weggepompt. Door de verlaging van de grondwaterstand komt het veen droog te liggen, breekt af en klinkt in. Hierbij komt veel CO2 vrij. Dit staat per jaar gelijk aan de uitstoot van twee miljoen auto's.In het Veenweide Innovatiecentrum in het Utrechtse Zegveld wordt onderzoek gedaan naar bodemdaling. Volgens directeur Frank Lensing is het een probleem waar nog te weinig aandacht voor is. 'Het probleem is groot, want er komt heel veel CO2 bij vrij', vertelt hij. Toch staat bodemdaling nog niet echt op de politieke agenda.'Het zinkende land' wordt zaterdag 18 november om 17.00 uur en zondag 19 november om 18.00 uur uitgezonden op TV West. Tot en met donderdag is er elke dag een reportage over bodemdaling te zien in het TV West Nieuws.