Luchtwachters: nieuw wapen in strijd tegen vervuiling

Archieffoto

DEN HAAG - Milieudefensie gaat 'luchtwachters' inzetten die de luchtkwaliteit in Den Haag moeten controleren. De organisatie wil zo achterhalen of gemeenten en het Rijk het vonnis van de rechter over gezonde lucht wel uitvoeren. De term luchtwachter is door de milieuorganisatie zelf verzonnen.





'De luchtwachters gaan vervolgens als lokale luizen in de pels aan de slag. Ze controleren niet alleen de maatregelen. Ze voeren ook de druk op bij lokale politici, organiseren acties en maken mensen bewust van de luchtvervuiling in hun stad', aldus Knol.



Luchtkwaliteit verbeteren



Volgens Milieudefensie zijn er voldoende mogelijkheden om de luchtkwaliteit te verbeteren. 'Stimuleren dat mensen meer gebruik maken van openbaar vervoer, de fiets en elektrische deelauto's bijvoorbeeld. Maar ook het invoeren van lagere maximumsnelheden, milieuzones instellen en zorgen voor autoluwe steden.'



LEES OOK: Milieudefensie: Hoefkade in Den Haag een van de vieste straten van Nederland





'Mensen gaan dertien maanden eerder dood door luchtvervuiling', legt Anne Knol van Milieudefensie uit. Eerder dit jaar oordeelde de rechter dat de overheid op zo kort mogelijke termijn moet zorgen dat de luchtkwaliteit overal in Nederland aan de wettelijke Europese norm voldoet.'De luchtwachters gaan vervolgens als lokale luizen in de pels aan de slag. Ze controleren niet alleen de maatregelen. Ze voeren ook de druk op bij lokale politici, organiseren acties en maken mensen bewust van de luchtvervuiling in hun stad', aldus Knol.Volgens Milieudefensie zijn er voldoende mogelijkheden om de luchtkwaliteit te verbeteren. 'Stimuleren dat mensen meer gebruik maken van openbaar vervoer, de fiets en elektrische deelauto's bijvoorbeeld. Maar ook het invoeren van lagere maximumsnelheden, milieuzones instellen en zorgen voor autoluwe steden.'