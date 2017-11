Wassenaar en Katwijk lijken strijdbijl te begraven

REGIO - Er lijkt een einde te komen aan de jaren durende onenigheid tussen Wassenaar en Katwijk. De gemeenten hebben afgesproken meer te gaan samenwerken. Eerder was er onder meer een conflict tussen de twee kustgemeenten over woningbouw op voormalig vliegkamp Valkenburg.

Wassenaar wilde dat er niet meer woningen bij zouden komen om de 'groene buffer' tussen de twee plaatsen te behouden. Volgens Katwijk is de bouw van de woonwijk nodig om de bevolkingsgroei op te vangen. Nu hebben de gemeenten op verzoek van beide gemeenteraden gekozen om met een gezamenlijk plan te komen voor het gehele gebied tussen de A44 en de duinen en tussen de Oude Rijn en de noordrand van Wassenaar.Binnen het gebied vallen niet alleen een groot aantal projecten van beide gemeenten, maar ook van de provincie. Zo werken het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk aan woningbouw en een dronevalley op het voormalig marinevliegveld Valkenburg.Onder de samenwerking tussen de gemeenten vallen ook het Valkenburgse Meer en de RijnlandRoute. Het Valkenburgse Meer wordt uitgebreid voor zandwinning en de provincie Zuid-Holland is gestart met de aanleg van de RijnlandRoute.Om al deze projecten en de doelstellingen als een puzzel in elkaar te laten vallen, is een 'integrale benadering' nodig. Die zal voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 aan de gemeenteraden worden aangeboden.