Komende nacht temperaturen onder nul verwacht

Foto: ANP

REGIO - In de nacht van maandag op dinsdag krijgen we voor het eerst sinds 26 april weer nachtvorst. Dat zegt Omroep West-weerman Huub Mizee. Maar, de forenzen die in de grote steden in onze regio wonen, hoeven waarschijnlijk dinsdagochtend niet héél veel vroeger hun bed uit. 'Het zal buiten de steden enkele graden gaan vriezen, in de stad zal het meevallen', zegt Mizee.





Het is lastig te voorspellen hoe koud het maandagnacht gaat worden, zegt Mizee. Maar de vorst komt precies volgens de voorspellingen. 'In 2016 kregen we de eerste nachtvorst in het najaar ook rond deze tijd. Namelijk op 8 november. Toen werd het -2,4 graden', aldus onze weerman.



Glad



Op de grote wegen wordt het naar alle waarschijnlijkheid niet glad, legt Mizee uit. 'Maar op lokale bruggen en viaductjes kán het glad zijn. Dus iets beter opletten op dit soort plekken.'



LEES OOK: Winterweer op komst: zo maak je een auto winterklaar

In april van dit jaar vroor het in onze regio voor het laatst, toen het kwik in de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 april, daalde tot -0,2 graden.Het is lastig te voorspellen hoe koud het maandagnacht gaat worden, zegt Mizee. Maar de vorst komt precies volgens de voorspellingen. 'In 2016 kregen we de eerste nachtvorst in het najaar ook rond deze tijd. Namelijk op 8 november. Toen werd het -2,4 graden', aldus onze weerman.Op de grote wegen wordt het naar alle waarschijnlijkheid niet glad, legt Mizee uit. 'Maar op lokale bruggen en viaductjes kán het glad zijn. Dus iets beter opletten op dit soort plekken.'