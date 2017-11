Michael van der Mark opnieuw in MotoGP

GOUDA - Wegracer Michael van der Mark uit Gouda gaat zondag ook van start bij de GP van Valencia in de MotoGP. Hij mag opnieuw de zieke Duitser Jonas Folger vervangen bij Yamaha.

Van der Mark sloot dit seizoen het WK Superbike af met een zesde eindklassering. De Rotterdammer maakte vorige week voor het eerst een uitstapje naar de koningsklasse van de motorsport . Hij debuteerde in Maleisië met een zestiende plaats.'Het is voor Jonas jammer dat hij nog niet kan racen in Valencia', reageert Van der Mark op zijn uitverkiezing. 'Maar ik vind het ook een eer dat ze me weer hebben gevraagd. Dat is toch een teken dat ik het goed heb gedaan in Sepang. Ik heb lang niet gereden in Valencia, maar misschien wordt het toch makkelijker omdat ik de motor beter heb leren kennen. Ik hoop dat het droog blijft. Ik wil me verder ontwikkelen en het verschil met de beste racers verkleinen. Ik zie dit weer als een mooie kans.'