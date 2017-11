Haringlogger wordt helemaal gestript: 'Alles weer opgebouwd'

Foto: Omroep West Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het is een monsterklus. Maar als alles goed gaat, keert er in 2020 een haringlogger terug in de haven van Scheveningen. Het gaat om de Noordster uit 1950, die op dit moment in oude glorie wordt hersteld. Als het af is, wordt het schip een museum over de Scheveningse visserijgeschiedenis.





Lange tijd waren haringloggers en Scheveningen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nu is er met de Noordster nog maar één over, maar die heeft al jarenlang niet meer gevaren in de Scheveningse haven.



300.000 euro



Voor de restauratie van het schip moet nog wel zo'n 300.000 euro worden ingezameld. De gemeente



Vaklui zijn pas net begonnen met de werkzaamheden, dus is er nog veel te doen. 'Het houten dek gaat eruit, de masten gaan eraf, het stuurhuis gaat eraf', somt projectleider Wout Bruin op. De hele boot wordt gestript. 'Er blijft heel weinig van over, maar het wordt wel allemaal weer opgebouwd .'