Gerda zoekt kassa en kledingrekken voor haar Kledingschuur in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Gerda Scheffers is onder minima in Alphen aan den Rijn een begrip. Ze heeft een kledingbank waar mensen met een piepkleine beurs gratis kleding kunnen halen. Voor haar winkel De Kledingschuur in het Oude Sint Joseph heeft ze nog het een en ander nodig. En daar kan SuperDebby bij helpen.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Op 30 oktober is haar kledingbank van haar kelder verhuisd naar een echte winkel. De Kledingschuur in het Oude Sint Joseph is een mijlpaal voor Gerda. Mensen kopen een stempelkaart voor 5 euro per jaar en betalen per kwartaal 1 euro per gezinslid.



Als alle mensen van de Voedselbank komen zijn dat er 268 huishoudens in Alphen. Ook niet-minima kunen nu bij Gerda terecht? 'Ik moet nu huur betalen en dus kunnen mensen die geld hebben tegen een klein prijsje komen winkelen', zegt Gerda.



Voor de winkel zoekt Gerda nog een simpele elektrische kassa en stevige kledingrekken. Kun je Gerda helpen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl