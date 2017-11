Haags café gesloten om illegaal gokken

Gokkast (Archieffoto)

DEN HAAG - Café & Bar Texas in de Hertzogstraat in Den Haag is maandag voor drie maanden gesloten door de gemeente. Er werd illegaal gegokt in het café in de wijk Transvaal.





De gemeente Den Haag laat weten dat er in het café illegaal gegokt werd op de laptop. Daarom is het sinds maandagmiddag gesloten. Het café moet dicht blijven tot 6 februari 2018. Café&Bar Texas was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.