Verlies voor Arantxa Rus in eerste ronde Hua Hin

Arantxa Rus tijdens de dubbelspelfinale in Bastad. (Foto: ANP)

MONSTER - Tennisster Arantxa Rus is er maandag niet in geslaagd om de tweede ronde te bereiken van het kleine WTA-toernooi van Hua Hin. De Tsjechische Marie Bouzkova was in drie sets te sterk voor de speelster uit Monster: 4-6, 7-6 (10), 6-3. Het duel in de Thaise stad duurde ruim drie uur.