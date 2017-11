Rijtoer Sinterklaas in Den Haag aangepast

DEN HAAG - Nog een paar nachtjes slapen en dan zet Sinterklaas weer voet aan wal op Scheveningen. Op zaterdag 18 november vaart hij met zijn pakjesboot rond 11.00 uur de haven van Scheveningen binnen. Daarna begint hij samen met zijn Pieten aan de rijtoer door de winkelstraten van Den Haag. De Sint meldt wel een kleine aanpassing van de route. In plaats van door de Prinsestraat zal de stoet dit jaar over de Denneweg trekken.

De goedheiligman wordt rond 15.45 uur verwacht op de Denneweg. Vervolgens gaan Sinterklaas en zijn Pieten via het Lange Voorhout en over de Hofweg naar het Plein. Daar eindigt de rijtoer rond 16.45 uur. De volledige route staat op de website sinterklaasindenhaag.nl De Sint gaat overigens met zijn tijd mee en maakt gebruik van social media.Tijdens de rijtoer houdt de Social Media-Piet iedereen via Twitter en Facebook op de hoogte over het verloop van de rijtoer. Zo weet je precies de aankomsttijden in de winkelstraten en andere leuke wetenswaardigheden over de intocht.