Schildpad roze met geel geschilderd: 'Kleurrijke kwelling'

Foto: Politie Zuiderpark

DEN HAAG - Een roze met gele schildpad is maandag gevonden in Den Haag. Een 'kleurrijke kwelling', noemt de politie Zuiderpark het op Facebook. De politie is daarom op zoek naar de eigenaar van de schildpad.





Het beschilderen van de schildpad is namelijk een vorm van dierenmishandeling. 'Schildpadden hebben een levend schild en het beschilderen ervan kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen voor het dier', schrijft de politie.Het beestje is opgevangen. De politie is op zoek naar tips om de eigenaar te achterhalen. Het is niet bekend hoe het nu met de schildpad gaat.