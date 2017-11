Sjaak Polak verrast door crowdfundingsactie: 'Een fantastisch gebaar'

DEN HAAG - Sjaak Polak is behalve een spraakwaterval ook een voetbaltrainer die aan de weg timmert. Een carrière als coach in het profvoetbal ziet de Hagenaar wel zitten, maar daarvoor heeft hij eerst een diploma nodig. Kosten voor een trainerscursus: ruim 20.000 euro. Om hem te helpen, is de website Voetbalprimeur.nl een crowdfundingsactie gestart.

'Het is ongelofelijk wat hier gebeurt ', reageert de 41-jarige Polak in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'Ik word overspoeld met belletjes. Hier heb ik ook niet om gevraagd. Ze gunnen het mij, zeiden ze. Wat er ook gebeurt, ik ben ze dankbaar. Dit geeft mij enorm veel energie. Een fantastisch gebaar.'Hij speelde meer dan vierhonderd wedstrijden in het betaald voetbal. 'Twintig ruggen is een heleboel geld, dat heb ik niet liggen', legt Polak uit. 'Ik kan wel zielig doen, maar dat ben ik niet. Ik ben keihard aan het werk als zzp'er. Ik doe er alles aan om dat bedrag bij elkaar te sparen. Maar dan komt de belastingdienst om de hoek kijken en donderstraalt die droom weer in duigen.'De oud-speler van ADO Den Haag en Scheveningen maakt momenteel indruk als trainer in het amateurvoetbal. Met de Noordwijkse club SJC gaat hij na tien wedstrijden ongeslagen aan kop in de zondaghoofdklasse. Behalve het bedrag van 20.600 euro moet een cursist ook aan de nodige selectiecriteria voldoen, maar daarover maakt Polak zich niet druk. 'Ik vind dat ik meer in mijn mars heb.'Of hij op termijn Fons Groenendijk wil opvolgen als trainer van ADO? 'Fons doet het fantastisch. Ik zou wel assistent-trainer willen worden bij een mooie club. Dan kan ik mijn kennis overdragen op jonge spelers. Ik heb me al bewezen bij amateurclubs, dus ik denk dat ik er klaar voor ben. Helaas heb ik de loterij nog niet gewonnen...'