Schietpartij Badhuisweg Scheveningen was ruzie over wapens

DEN HAAG - Het schietincident op de Badhuisweg op Scheveningen op 26 juli was een ruzie over wapens. Dat bleek maandag in de rechtszaal. Na de schietpartij, op klaarlichte dag, werden drie mannen en een vrouw aangehouden. Twee van hen zitten nog vast. De rechter wees maandag een verzoek af van de advocaat van een van de verdachten die zijn zaak op vrije voeten af wilde wachten.

De 40-jarige Michael G. was de enige aanwezige verdachte, maandag in de rechtszaal. Hij wordt ervan verdacht dat hij twee wapens in zijn bezit had en dat hij die had omgebouwd. Het gaat om een semi-automatisch wapen en een gas- of een alarmpistool.G. zei daar zelf over dat hem gevraagd was om de wapens te repareren. 'Maar ik heb daar geen verstand van'. Toen G. de wapens terug wilde geven aan de andere verdachte en zijn kompaan zou er ruzie zijn ontstaan. Daarbij zou een 63-jarige Leidenaar geschoten hebben op G.De advocaat wilde dat G. zijn proces in vrijheid mocht afwachten. 'Mijn cliënt heeft lang genoeg binnen gezeten', zei hij. Ook benadrukte hij dat G. zich na de ruzie vrijwillig gemeld had bij de politie. G. zelf erkende dat hij een fout had gemaakt: 'Ik ben stom geweest', zei hij in de rechtszaal.Het OM eiste dat G. langer vast bleef zitten. Volgens de officier van justitie er is kans op herhaling omdat G. makkelijk aan wapens kan komen. Ook vermoedde de officier van justitie dat er nog een derde wapen in het spel is en dat G. dat verzwijgt. Zijn advocaat ontkende dat. De rechter wil dat de zaak op 30 januari behandeld wordt.