Keldermannetjes TU Delft restaureren oude schatten

DELFT - Onder de TU Delft staat een hele kelder vol met verschillende, oude, elektrische apparaten. Radio’s uit 1933, televisietoestellen uit de jaren '60 én buizen van een V2 raket uit de Tweede Wereldoorlog. Han Geijp komt samen met elf andere vrijwilligers elke maandag naar de kelder om aan de apparaten te sleutelen. Hun doel is om de apparatuur weer werkend te krijgen.

De kelder is bijna 2000 vierkante meter groot en ligt vol met apparatuur die ooit door de TU Delft is gebruikt voor onderzoeken en hoorcolleges. In de hoek van een van de ruimtes staat een controlepaneel uit de kerncentrale van de campus en de andere ruimte staat vol met werkende radio’s en televisies. De andere spullen worden door de vrijwilligers gerepareerd of staan voor de sier opgesteld.Een van de vrijwilligers die elke maandag naar Delft reist, is Willem van der Poel. De professor is 91 jaar oud en weet nog alles van computers en elektrotechniek. Als 26-jarige heeft hij meegewerkt aan de ontwikkeling en bouw van een van de eerste computers van Nederland. Dit was de ARCO, die door zijn trage tempo de Testudo werd genoemd, wat in het Latijn schildpad is.Naast zijn eigen bouwwerken heeft Van der Poel ook een zwak voor de werkende telefooncentrales die in de kelder staan. ‘Er bestaan geen mechanische telefooncentrales meer, maar wij hebben er hier drie werkende staan. Je kan de telefoon opnemen, je hoort nog klik, klik, klik. Je ziet de stapschakelaars nog bewegen en dat vind ik mooi natuurlijk. Dat die dingen ook in werking zijn gebleven en nog gedemonstreerd kunnen worden net zo.’