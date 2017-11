'Inbraak en vernieling bij voedselbank Krimpenerwaard was bewuste actie'

SCHOONHOVEN - 'Een doelgerichte actie'. Zo noemt de Voedselbank Krimpenerwaard de inbraak in hun pand in Schoonhoven van afgelopen vrijdag. Daarbij werd een grote ravage aangericht. De medewerkers van de voedselbank proberen nu weer een beetje op te krabbelen.

In het magazijn van de voedselbank in Schoonhoven staan nog enkele dozen met onder meer geplette groente. De meeste levensmiddelen die afgelopen vrijdag op de grond werden gesmeten en kapot werden gegooid liggen al op de afvalberg.Bestuurslid Randa el Ayachi begrijpt het nog steeds niet . 'Al het voedsel dat zo vernietigd wordt, het is zo ontzettend zonde. Dit is geen gewone inbraak of diefstal geweest. Er is niets meegenomen. Dit is echt moedwillig geweest om de boel te saboteren.'De medewerkers van de voedselbank proberen de dagelijkse bezigheden inmiddels weer op te pakken. Ze laten zich niet uit het veld slaan. Over het hoe en waarom van de inbraak en de vernielingen blijft het gissen al heeft Randa el Ayachi wel een vermoeden.Randa: 'De voedselbank heeft het afgelopen jaar al best wel veel last gehad van dreigtelefoontjes van anonieme mensen. Zelf denken we dat het te maken heeft met ex-klanten die niet meer in aanmerking kwamen voor een voedselpakket en daar best boos over waren. Ik kan niet aanwijzen het is die of die, want dat weet ik ook niet. Maar we denken wel dat het een beetje in die hoek zit.'