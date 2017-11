Huppel the Pub op plek twee in Café Top 100

Foto: Facebook (De Huppel)

DEN HAAG - Twee Haagse kroegen staan in de top vijf van de Café Top 100 2017. Café Huppel the Pub uit Den Haag is tweede geworden in de verkiezing van Misset Horeca. 'Buurman' Momfer de Mol eindigde als vijfde. Dat is een flinke stijging voor de twee Haagse kroegen. Vorig jaar was de Vergulde Kruik uit Leiden de hoogst genoteerde kroeg in onze regio met een zeventiende plek. Winnaar werd De Gekroonde Suikerbiet uit Zierikzee.





Maar er zijn meer plekken in de regio waar het volgens de jury goed toeven is op kroeggebied. Op plek dertig staat Welgelegen in Voorhout, volgens het commentaar 'een oer-Hollands dorpscafé waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan'.



Ook in de lijst staan Van der Geest in Noordwijkerhout op plaats 44, het Delftse De Klomp (49), Hogenboom in Roelofarendsveen (50), De Voogd in Sassenheim op plek 59 en Lemmy's in Leiden op plaats 67. De Goudse Eend in Gouda staat op plek 70, De Vergulde Kruik in Leiden komt dit jaar niet verder dan plek 81 en het Hillegomse Zomerzorg is de nummer 85.





Mystery guest



De Café Top 100 bestaat sinds 1994 en de lijst wordt bekendgemaakt door Misset Horeca. Cafés kunnen zich opgeven als ze ongeveer de helft van hun omzet uit drank halen, je rond etenstijd een biertje kunt drinken en ze minstens twee jaar onder de huidige eigenaar bestaan. De ranglijst wordt bepaald door een bezoek van een 'mystery guest', leden van een vakjury en een bezoek van de hoofdjury.





