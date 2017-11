West Wekker: Haagse kroegen hoog in Café Top 100 en 'bewuste' inbraak bij voedselbank

REGIO - Goedemorgen! Het was een spannende avond voor veel kroegen in de regio, omdat in Hilversum de Café Top 100 bekend werd gemaakt. En het was vooral feest in de Haagse Oude Molstraat, want Huppel the Pub en Momfer de Mol zijn terechtgekomen in de top vijf. Er was ook minder goed nieuws: medewerkers denken dat er bewust is ingebroken bij de voedselbank in Schoonhoven. Dit is de West Wekker!

In deze aflevering:

Twee Haagse kroegen staan in de top vijf van de Café Top 100 2017. Café Huppel the Pub uit Den Haag is tweede geworden in de verkiezing van Misset Horeca. 'Buurman' Momfer de Mol eindigde als vijfde. Dat is een flinke stijging voor de twee Haagse kroegen. Vorig jaar was de Vergulde Kruik uit Leiden de hoogst genoteerde kroeg in onze regio op een zeventiende plek. Winnaar dit jaar werd De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee.Bij de voedselbank in Schoonhoven krabbelen ze weer op na de inbraak van afgelopen vrijdag. De meeste troep is opgeruimd. Er werd een grote ravage aangericht en volgens medewerkers van de voedselbank was het geen gewone inbraak maar een moedwillige actie. Volgens de medewerkers zitten er mogelijk boze ex-klanten van de voedselbank achter de vernielingen.Het Geheim van de Meester. Dit televisieprogramma en theatertour van de AVROTROS heeft nu ook een boek! En niet zo maar één. Het is een heel duur boek. De presentatie hiervan was gisteravond tijdens het theatercollege in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En voor deze uitgave betaal je bijna vijftigduizend euro. Gelukkig is er ook een 'gewoon' exemplaar voor 34,95...Vanwege de 'kwestie Van der Tak' komt de gemeenteraad van Westland vanmiddag bijeen in een extra vergadering. Vorige week onstond er commotie over een toezegging van oud-burgemeester Van der Tak. Hij had 100.000 euro beloofd aan cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst. Volgens waarnemend burgemeester Van Ardenne hield hij zich niet aan de regels . Hoe zat het ook alweer? Vijf vragen over de kwestie.Er is eerst plaatselijk mist. In de loop van de dag krijgen we perioden met zon en met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het 8 of 9 graden. Bij hardnekkige mist enkele graden lager.Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp bij het oplossen van misdrijven. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.- Duidelijke beelden van drie mannen die worden gezocht voor diefstallen in diverse ziekenhuizen in Nederland, onder meer in Den Haag. Ze zijn gefilmd terwijl ze gebruik maken van gestolen pinpassen van patiënten.- Beelden van drie daders die uit een parkeergarage in de Rodelaan in Voorburg drie motoren stalen in één nacht.- Aandacht voor een man en vrouw die bij parfumerie Douglas in Rijswijk samenwerken om in een mum van tijd acht dure flessen parfum in een tas te stoppen.- Tonen we een foto van een aantal sieraden die zijn gevonden in Den Haag Leidschenveen. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren.- Een beroving van een 22-jarige vrouw in een portiek aan de Van Maanenkade in Den Haag. Ze raakt in gevecht met de dief die er vandoor gaat met haar telefoon. Dit is vastgelegd door een bewakingscamera.- De in brand gestoken auto's in de Thorbeckelaan in Gouda. De politie is op zoek naar getuigen.