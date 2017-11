Zeiltrofee voor Pieter Heerema (66): 'Hij is een motivatie voor velen'

WARMOND - De Conny van Rietschoten Trofee is dit jaar toegekend aan Pieter Heerema. De 66-jarige Warmonder voltooide als eerste Nederlander de Vendée Globe, de zware non-stop solorace om de wereld. Op 2 maart van dit jaar finishte hij na een tocht van 116 dagen, 9 uur en 24 minuten. Onderweg overwon Heerema op zijn gele boot 'No Way Back' vele tegenslagen. 'Hij is een motivatie voor velen, niet opgeven en doorgaan', concludeerde de vakjury.

De winnaar van de prestigieuze prijs, vernoemd naar de vermaarde Nederlandse zeilheld die in 2013 op 87-jarige leeftijd overleed, werd bekendgemaakt tijdens een gala-avond in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Heerema kreeg de voorkeur boven Carlo Huisman (winst in America's Cup) en het Haags-Naaldwijks olympische 470-duo Afrodite Zegers/Anneloes van Veen (EK-goud).Roelof Bouwmeester, de broer en coach van de ongenaakbare zeilster Marit Bouwmeester (Laser Radial), werd uitgeroepen tot coach van het jaar. Vorig jaar ging de Conny van Rietschoten trofee naar Marit Bouwmeester en windsurfer Dorian van Rijsselberghe. Beiden behaalden bij Rio 2016 olympisch goud.Dit jaar won Bouwmeester zowel de wereldtitel als de Europese titel. De 29-jarige Voorburgse komt echter reglementair niet meer in aanmerking voor de onderscheiding. In principe kan een zeiler of een team de trofee maar maximaal drie keer winnen. Drievoudig wereldkampioene Bouwmeester won de trofee ook al in 2010 en 2011.Bouwmeester maakt nog wel kans op een mondiale onderscheiding. Ze is door de internationale zeilfederatie ISAF genomineerd voor de eretitel zeilster van het jaar. Dinsdag is in Puerto Vallarta in Mexico de uitreiking. Bouwmeester is bij de ceremonie aanwezig.