Duurste boek van Nederland kost... bijna 50.000 euro!

DEN HAAG - Misschien ken je het wel: Het Geheim van de Meester van de AVROTROS. Een serie historische constructies van schilderijen van beroemde Hollandse meesters. Behalve het televisieprogramma en de theatertour is er nu ook een boek. En niet zo maar één. Het is ook meteen het duurste boek.

De presentatie vanwas maandagavond na afloop van het theatercollege in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat gebeurt niet zonder beveiliger, want de vraagprijs voor het boek bedraagt niet minder dan 49.034 euro en 95 cent. En dat komt omdat het boek, waarvan er maar één in omloop zal zijn, is ontworpen door de Haagse juwelier Steltman.Vol trots legt goudsmit Reinier Brom waarom het boek zo duur is uitgevallen. 'The Gold Edition is bekleed met 23 karaat bladgoud en afgewerkt met een patroon van 18 karaat goud in de vorm van de Fibonacci-krul, afgezet met druppelvormige parels en boutonparels.De cover is een artistieke bewerking van het schilderijvan Johannes Vermeer. Het unieke exemplaar wordt vrijdag aangeboden aan de directeur van het Centraal Boekhuis (CB) in Culemborg. En daar hebben ze nog wel een probleem, want de software van het CB moet worden aangepast omdat de prijs uit te veel cijfers bestaat.Rest de vraag: wie wordt de eigenaar van het boek met achterop het 18 karaat gouden plaatje met ISBN-nummer 9789081905695? Die moet snel zijn, want er is al een potentiële koper. Maar dat is blijkbaar nog niet definitief, zoals ook te zien is op de website bol.com . Daar staat The Gold Edition gewoon te koop. En mocht je dat niet kunnen betalen: geen probleem, er is ook een gewone editie. Die kost 'slechts' 34,95 euro.