Kwart van de jonge gezinnen verlaat Den Haag voordat kinderen naar school gaan

DEN HAAG - Een kwart van de Haagse gezinnen die in 2012 hun eerste kind kregen, vertrok voor 2016 naar een andere gemeente. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Den Haag houdt gelijke tred met Rotterdam. In Amsterdam ligt het vertrekpercentage van jonge gezinnen nog hoger. Daar verhuisde veertig procent voordat de kinderen naar school gingen. In Utrecht verhuisde een op de drie jonge gezinnen binnen vier jaar.Bij het hogere vertrekpercentage uit Amsterdam speelt mee dat stellen in de hoofdstad - vaker dan in de drie andere steden- een huurwoning hebben als het eerste kind wordt geboren. Huishoudens met een huurwoning zijn over het algemeen mobieler dan huishoudens met een koopwoning.