Negentig kilometer te hard, drie keer door rood: automobilist gestopt na achtervolging

De achtervolging eindigde op de Noordhove in Zoetermeer. (Foto: politie Twitter Overbosch)

ZOETERMEER - Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag na een achtervolging aangehouden in Zoetermeer.

Volgens de politie reed de bestuurder negentig kilometer te hard, drie keer door rood én zonder licht.



De achtervolging over de A12 en de Oostweg eindigde op de Noordhove in Zoetermeer. 'De verdachte kon daar in de bosjes worden aangehouden', laat een politiewoordvoerder weten.