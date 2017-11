Verzamelde kunst Jan Wolkers onder de hamer: 'Rituele objecten waarmee wij niet bekend zijn'

Verzamelde kunst Jan Wolkers | Foto: Veilinggebouw de Zwaan

'Wolkers raakte in Museum Volkenkunde in Leiden - vlakbij zijn woonplaats Oegstgeest - vervuld van primitieve kunst', vertelt Michiel Boerma. Hij is specialist tribale kunst van veilinghuis De Zwaan. Hij heeft wel enig idee waar die voorliefde bij Wolkers vandaan kwam. 'Het is bezielde kunst. Het zijn rituele objecten waarmee je in de westerse cultuur niet bekend bent.'Een van de objecten die dinsdag wordt geveild is een 'voorouderpaal'. 'Dat is een rituele boomstam - een soort totempaal - met uitsneden voor overleden stamleden', legt Boerma uit.Hij schat de veilingopbrengt per stuk op enkele duizenden euro's. 'We hebben goede kijkdagen gehad. Daar kwamen veel verzamelaars op af en er was ook buitenlandse interesse.'