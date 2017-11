'Sommige mensen verdienen geen hond', petitie voor bestraffen mensen die dier in hete auto laten

REGIO - Heb je het wel eens gezien? Iemand die 's zomers een hond achterlaat in een hete auto? Marc Weterings uit Rijswijk wil dat eigenaren die zoiets doen voortaan daadwerkelijk worden bestraft. Dinsdagmiddag overhandigt hij een petitie aan de Tweede Kamer.

Weterings startte de petitie om het strafbaar stellen op de politieke agenda van de Tweede Kamer te krijgen. 'Binnen drie dagen werd de norm van 40.000 handtekeningen gehaald', zegt Weterings beduusd. 'Daar zijn geen woorden voor.'Weterings is overigens zelf geen hondenbezitter. Toch kan hij zich heel boos maken over het onverantwoordelijke gedrag van sommige baasjes.'Ieder jaar stikken honden die door hun eigenaar in de auto zijn achtergelaten. De temperatuur in de auto loopt 's zomers heel snel op en zodra de temperatuur boven de lichaamstemperatuur van de hond komt - 38 graden - gaan ze koken', legt Weterings uit.Hondeneigenaren komen er nu vaak met een waarschuwing vanaf. 'Iedere hond keert terug naar de onverantwoordelijke eigenaar. Dat moet stoppen', vindt Weterings. 'Die mensen verdienen geen hond. Er moet een nieuwe wet komen, die hoge straffen of het in beslag nemen van de hond mogelijk maken.'De handtekeningen worden overhandigd aan een Kamercommissie waarin onder andere dierenliefhebber Dion Graus (PVV) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) zitting hebben. De teller staat inmiddels op 51.399 handtekeningen. 'We komen papier te kort om dat uit te printen', besluit Weterings met een trotse glimlach.