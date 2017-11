Soldaat van Oranje in gebarentaal: er komt een speciale show voor doven

KATWIJK - Er wordt volgend jaar een speciale versie van de musical Soldaat van Oranje op de planken gebracht in de Theater Hangaar in Katwijk. Het gaat om een uitvoering voor doven, slechthorenden en anderen die zijn aangewezen op gebarentaal. De producent van de voorstelling doet dit vanwege de vele verzoeken die binnenkwamen voor zo'n aangepaste voorstelling.

Tijdens de voorstelling - die gaat plaatsvinden op 19 april - is er boventiteling en zijn er live twee gebarentolken zichtbaar op de schermen boven het podium en halverwege de zaal. De schermen draaien mee met het bewegende decor van de theaterzaal.De musical in Katwijk is de langstlopende en meest bezochte voorstelling in de Nederlandse theatergeschiedenis. De voorstelling in een voormalige hangar van militair vliegveld Valkenburg draait al ruim zeven jaar onafgebroken . De show is al meer dan 2250 keer opgevoerd en trok al ruim 2,4 miljoen bezoekers Belangstellenden kunnen voor deze speciale voorstelling tot en met 31 december kaartjes bestellen.