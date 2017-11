Bas Muijs en Winston Post bezoeken elk jaar graf voormalig GTST-collega Wik Jongsma

DEN HAAG - Omroep West-presentator Bas Muijs bezoekt elk jaar met voormalig Goede Tijden Slechte Tijden (GTST)-collega Winston Post het graf van acteur Wik Jongsma. Dat vertelt Post in het radioprogramma Muijs in de Morgen op Radio West. Jongsma speelde meneer Harmsen in GTST. Hij overleed op 7 november 2008 aan de gevolgen van prostaatkanker.

'Laat het nu precies vandaag negen jaar geleden zijn dat onze dierbare collega Wik is overleden,' zegt Post in het radioprogramma. 'Wat wij doen is één keer per jaar het graf bezoeken , en dit jaar staat die afspraak weer, en dan een drankje doen, om het leven dat Wik geleefd heeft te vieren.''Wik is inderdaad nu negen jaar geleden overleden ,' vult Muijs aan. 'Hij ligt op begraafplaats St. Petrus Banden in Den Haag, waar ook Guusje Nederhorst begraven ligt. We gaan er ieder jaar heen, maar kunnen vandaag niet. Want we hebben het te druk.'Nederhorst overleed 29 januari 2004 op 34-jarige leeftijd in haar woonplaats Den Haag. Ze had borstkanker. Nederhorst speelde Roos Alberts in GTST. Hierin kwam ze geregeld Muijs, die Stefano Sanders speelde, en Post (Benjamin Borges) tegen.Muijs presenteert sinds maandag 6 november het radioprogramma Muijs in de Morgen bij Omroep West. Dit doet hij samen met sidekicks Arthur Boddeus en Ivar Lingen. Muijs volgde Michiel Steenwinkel op, die na vijf jaar een nieuwe uitdaging aan wilde gaan.