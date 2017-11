Lagere straf moordenaars Ingrid Visser en Lodewijk Severein

ZEVENHUIZEN - De moordenaars van volleybalster Ingrid Visser uit Zevenhuizen en haar partner Lodewijk Severein hebben in hun tweede hoger beroep een lagere celstraf gekregen. Een opperrechtbank in de Spaanse stad Murcia legde de lagere straf onder meer op omdat de rechtszaak zo lang heeft geduurd.

De krant La Verdad de Murcia meldt dinsdag dat de moordenaars, de Spanjaard Juan Cuenca Lorente en de Roemeen Valentín Ion, uiteindelijk 34 jaar cel hebben gekregen. Dat is zes jaar korter dan een lagere rechter eerder had bepaald.Visser en Severein werden in mei 2013 met veel geweld doodgeslagen in een afgelegen huis ten noorden van de stad Murcia. Hun lichamen werden in stukken begraven in een citroenboomgaard, vijftien kilometer oostelijker. Aanleiding voor de moord zou een ruzie zijn geweest over geld, dat Visser en Severein terugeisten van Cuenca.Cuenca was manager van de plaatselijke volleybalclub, waar Visser jaren actief was. Hij schakelde Ion als huurmoordenaar in.De Spaanse opperrechter boog zich over de zaak na kritiek op de buitengewoon trage rechtsgang, juridisch getouwtrek en geopperde 'verzachtende omstandigheden'.