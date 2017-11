Vastgoedhandelaar Victor 't Hooft tien jaar geleden vermoord, zaak nog altijd niet klaar

Politie bij het huis van Victor 't Hooft | Foto: ANP Remond P. tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag. Foto archief Advertentie in het AD op 07-11-2017 | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Een klein berichtje op pagina 8 van het AD herinnert er aan dat het dinsdag tien jaar geleden is dat Victor 't Hooft vermoord werd. De 47-jarige vastgoedhandelaar werd voor de ogen van zijn vrouw doodgeschoten in de tuin van zijn huis op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Tien jaar na zijn dood is de zaak nog steeds niet helemaal afgedaan.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever