Kunstwerk in Delft vernield, geschokte reacties: 'zo triest'

Kunstwerk het Blauwe Hart is vernield (Foto: gemeente Delft)

DELFT - Een van de bekende Delftse kunstwerken is door vandalen vernield. Van het enorme object het Blauwe Hart is een aantal glaspanelen kapot gemaakt.

Het kunstwerk, in de vorm van een meters groot blauw hart, staat op de Oude Langendijk, het plein naast de Nieuwe Kerk. De moedwillige vernieling aan het Blauwe Hart is dinsdag ontdekt.De gemeente schrijft bij foto's van de vernieling op Facebook : 'Wat verschrikkelijk zonde! Onze collega's van de Kunstwacht gaan kijken hoe de schade gerepareerd kan worden.'Mensen reageren ontdaan op de vernieling en laten geschokte reacties achter.'Waarom doen mensen zulke dingen?' en 'Nee he, waarom? Zo triest.' De gemeente gaat aangifte doen van vandalisme.