Verantwoord ontbijten met burgemeester Krikke. Met een koekje toe..

Schoolontbijt met burgemeester Pauline Krikke van Den Haag

DEN HAAG - Tijdens het Nationale Schoolontbijt at burgemeester Krikke van Den Haag dinsdagmorgen een beschuitje met 20 leerlingen van basisschool de Springbok. Nou ja, beschuitje, was het maar zo'n feest. Het waren verantwoorde bruine boterhammen met kaas, fruit en melk. Jaarlijks worden de schoolontbijten door het hele land georganiseerd om het belang van een gezond ontbijt te benadrukken.

Geschreven door Mariët Overdiep

Verslaggever

Opvallend dit jaar is de kennis van de leerlingen van de Springbok over voedsel. 'Je moet van allen wat eten, alles wat in de schijf van vijf zit,' weet een meisje. Een ander: 'als je gezond ontbijt, heb je een betere conditie en word je ouder.' En zowaar het gezonde voedsel gaat met smaak naar binnen.



Toch, als 1 van de leerlingen de koekjes ontdekt die bij de thee liggen, ontstaat er een ware run op de zoetigheid. Gelukkig weet hetzellfde meisje van de schijf van vijf 'dat af en toe best iets zoets mag als het maar niet te vaak en teveel is.'