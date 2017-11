Ongeneeslijk zieke Leidenaar overleden na in vervulling gaan laatste wens

LEIDEN - De ongeneeslijk zieke Peter Reijken, wiens laatste wens zaterdag 28 oktober in vervulling ging, is overleden. Dat meldt Show- en Marchingband K&G op zijn website.

'Peter was al meer dan 25 jaar lid van K&G en een begrip binnen de vereniging. Als chauffeur van de materiaalwagen was hij bij ieder optreden van alle orkesten binnen de vereniging aanwezig. Ook hand- en spandiensten waren altijd aan Peter besteed', schrijft de band op zijn website 'Met het overlijden van Peter is ons een 'echte K&G'er' ontvallen, maar in herinnering leeft onze 'grote kleine man' voort. Peter bedankt! We wensen de familie van Peter heel veel sterkte toe met dit zware verlies namens de gehele vereniging.'De 70-jarige Reijken had alvleesklierkanker. Zijn laatste wens was om K&G nog één keer te zien spelen. Anderhalve week geleden kwam deze wens uit en verscheen de band bij het Leidense revalidatiecentrum Revitel, waar hij verbleef. Na afloop kreeg hij het erelidmaatschap van de showband.