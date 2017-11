Diefstallen uit verschillende ziekenhuizen werk van zelfde dadergroep

DEN HAAG - De politie is op zoek naar drie mannen die worden verdacht van diefstallen uit een aantal ziekenhuizen in Nederland, waaronder één in Den Haag. De mannen zijn in beeld terwijl ze betalen met gestolen pinpassen van patiënten. Ze rijden in een rode Ford Mondeo met een Duits kenteken.

Op donderdag 31 augustus verlaat een kersverse moeder even haar kamer op de kraamafdeling van een Haags ziekenhuis. Als ze later terugkomt, blijkt dat haar laptop en portemonnee zijn gestolen. Haar pinpas wordt later die dag gebruikt bij het Shell benzinestation langs de A29 bij Numansdorp. Die avond komt een rode Ford Mondeo aanrijden bij het tankstation. De bestuurder blijft zitten en twee anderen stappen uit.De mannen vragen bij de balie om een pakje sigaretten en willen die afrekenen door middel van contactloos betalen. Ze hebben meerdere pinpassen bij zich. Eén van de passen weigert, maar een tweede doet het wel. Daarna willen ze nog een ander pakje sigaretten kopen, maar dat lukt niet. Er kan niet meer betaald worden met de passen die ze bij zich hebben. Vervolgens vertrekken de mannen.Dezelfde mannen worden verdacht van nog twee diefstallen. Die vinden plaats bij ziekenhuizen in Hoofddorp en Gorinchem. In Hoofddorp is de buit een laptop, die wordt achtergelaten op de parkeerplaats op het moment dat de dieven betrapt zijn. In Gorinchem is ook een pinpas gestolen en die is later ook gebruikt bij aankopen bij een benzinestation.De mannen rijden in een rode Ford Mondeo met het Duitse kenteken B-MX 7353. De kentekenplaten zijn voor zover bekend niet gestolen en de politie weet op wiens naam de auto staat. Het is niet bekend waar de auto nu is, dus mensen die daar informatie over hebben worden gevraagd om zich te melden. Ook informatie over de drie mannen die de gestolen pinpassen gebruiken is welkom.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem