Drie motoren gestolen uit parkeergarage Voorburg

VOORBURG - Een vervelende ontdekking voor drie motor-eigenaren: hun voertuigen zijn gestolen uit de parkeergarage van hun flat aan de Rodelaan in Voorburg. Op bewakingsbeelden is te zien hoe drie mannen de motoren midden in de nacht meenemen.

De diefstal vindt plaats in de vroege ochtend van woensdag 13 september. Even voor 03.00 uur komen drie mannen de garage binnen via één van de deuren, die een storing heeft en daarom open staat. Ze zijn even bezig in de garage en vertrekken vervolgens met drie motoren.Het is niet bekend hoe ze de buit hebben meegenomen. Mogelijk hebben ze een busje of een aanhanger gebruikt. Eén van de motoren is inmiddels terecht en terug bij de eigenaar. Een Yamaha YZF-R6 en een Suzuki GSX-R1000 zijn nog niet terug. Mogelijk weet u waar de motoren nu zijn.Het is mogelijk dat de dieven de omgeving van de garage hebben voorverkend. Misschien is u dat opgevallen. Op de beelden zijn de gezichten van de daders niet te zien. Eén van hen draagt een grijze trui met capuchon, een zwarte jas en donkere schoenen met een witte zool. Hij is duidelijk langer dan de andere mannen.De tweede man heeft een groene camouflagejas aan en draagt een blauwe spijkerbroek met een witte riem, zwarte schoenen en oranje handschoenen. De laatste van de drie draagt een donkere jas met capuchon, een blauwe broek en ook oranje handschoenen.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem