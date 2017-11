Acht flessen parfum gestolen bij Douglas in Rijswijk

De verdachten. Beeld: Politie

DEN HAAG - Bij parfumerie Douglas in Rijswijk zijn acht flessen parfum gestolen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man en een vrouw samenwerken om de buit in een tas te stoppen.

Geschreven door Team West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 7 november. Meer zaken zijn hier te vinden.



De diefstal vindt plaats op zaterdagmiddag 20 mei bij het filiaal in winkelcentrum In de Boogaard. De waarde van de buit is zo’n 400 euro.



Herkent u de man en vrouw?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op

De diefstal vindt plaats op zaterdagmiddag 20 mei bij het filiaal in winkelcentrum In de Boogaard. De waarde van de buit is zo’n 400 euro.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem