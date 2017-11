Kinderen vinden sieraden, politie zoekt eigenaar

De gevonden sieraden. Foto: Politie

DEN HAAG - Een aantal kinderen heeft afgelopen juni een zakje sieraden gevonden in de wijk Leidschenveen in Den Haag. De politie is op zoek naar de eigenaar van de sieraden.

Geschreven door Team West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 7 november. Meer zaken zijn hier te vinden.



Het plastic boterhamzakje met sieraden lag langs de waterkant aan de Van der Stoklaan. Het is niet bekend waar de sieraden vandaan komen. Op dit moment zijn ze nog niet te linken aan een misdrijf. De politie komt graag in contact met de eigenaar of eigenaren.



Heeft u informatie?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Of vul het digitale tipformulier in op

