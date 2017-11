Brute beroving in portiek kost studente haar telefoon

DEN HAAG - Een 22-jarige vrouw uit Den Haag is na een nacht stappen hardhandig beroofd van haar mobiele telefoon. Op het moment dat ze aankomt bij haar flat, wordt ze aangevallen door een man. De brute beroving is duidelijk te zien op bewakingsbeelden.

De vrouw komt op donderdag 27 april rond 06.00 uur ’s morgens aan bij de flat aan de Van Maanenkade in Den Haag. Ze heeft een pizza en een telefoon in haar handen terwijl ze een deur in de hal probeert open te maken. Op dat moment komt een man het portiek binnen. Hij spreekt haar aan, maar grijpt al heel snel naar haar tas.De vrouw laat de tas niet zomaar los en raakt in gevecht met haar belager. Ze valt daarbij op de grond, laat haar telefoon vallen en van dat moment maakt de man gebruik. Hij grijpt de telefoon en rent daarmee het portiek uit, richting de Bontekoekade. De vrouw rent nog achter hem aan, maar ze kan hem niet bijhouden.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem